Закрывается издание KozaPress погибшей журналистки Ирины Славиной

Нижегородское издание KozaPress, основанное Ириной Славиной, прекращает свое существование. Об этом в фейсбуке сообщила дочь журналистки Маргарита Мурахтаева.

Я как дочь Ирины Славиной приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственно правильное. Отпустить «Козу» на радугу. К своей хозяйке. К моей маме…

Для меня это был очень важный опыт, который позволил мне увидеть новые горизонты и понять, что все только начинается.

2 октября 2020 года Ирина Славина, главный редактор издания KozaPress, совершила самосожжение перед зданием нижегородского управления МВД. Перед этим она написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Родственники журналистки требовали возбуждения уголовного дела по статьям о доведении или склонению к самоубийству, однако им трижды отказали. Дочь Славиной обещала, что продолжит работу над изданием.