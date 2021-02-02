СК в третий раз отказался возбуждать дело о самосожжении журналистки Ирины Славиной. Ее смерть сочли «манипуляцией обществом»

Управление Следственного комитета по Нижегородской области в третий раз отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели журналистки Ирины Славиной.

Как рассказал «МБХ медиа» адвокат семьи погибшей Александр Караваев, решение принято на основании психолого-психиатрической экспертизы, проведенной после смерти Славиной.

В ней эксперты посчитали, что самосожжение журналистки — «это своеобразная манипуляция обществом». «Это суицид протеста, который всегда окрашен аффектом гнева, мести», — цитирует издание постановление. Также в документе отмечается, что самосожжение журналистка совершила «по собственной воле, в форме протеста на фоне идеи борьбы с действующей властью».

Ирина Славина, главный редактор издания KozaPress, 2 октября совершила самосожжение перед зданием нижегородского управления МВД, написав перед этим в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Славину неоднократно привлекали к административной ответственности как за ее публикации в KozaPress, так и за активистскую деятельность. После ее гибели родственники потребовали возбудить дело по статьям о доведении или склонению к самоубийству.