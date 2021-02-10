Власти Литвы отказались задерживать Леонида Волкова

Власти Литвы отклонили требование России задержать главу региональных штабов политика Алексея Навального Леонида Волкова, который проживает в этой стране, сообщает Associated Press.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте днем 10 февраля осудила «использование международных инструментов для политически мотивированного преследования», пишет BNS. Министр подчеркнула, что использование Интерпола в политических целях запрещено Конституцией этой организации.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в свою очередь сказал, что использование инструмента международного розыска против оппозиции дискредитирует участие России в Интерполе.

Ранее 10 февраля стало известно, что Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. По версии следствия, Волков призывал подростков участвовать в акции протеста «Свободу Навальному!», прошедшей 23 января. Сам политик отрицает вину. Басманный суд Москвы заочно арестовал его.