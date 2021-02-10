В России с начала пандемии коронавируса выявлено более 4 миллионов случаев COVID-19

В России с начала распространения новой коронавирусной инфекции зафиксировано более четырех миллионов случаев COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки зафиксировано 14 494 новых случаев COVID-19, всего заразились 4 012 710 человек.

Всего выздоровели, по данным оперштаба, 3 516 461 человек, у которых был диагностирован COVID-19. В том числе 22 575 человек за прошедшие сутки.

Всего умерли 78 134 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 (в том числе 536 человек за прошедшие сутки).

По данным Роспотребнадзора, в России с начала распространения новой коронавирусной инфекции было сделано более 105,2 миллиона тестов на COVID-19.