Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампа

Сенат США проголосовал за то, что процедура импичмента в отношении бывшего президента Дональда Трампа не противоречит американской конституции. Об этом сообщает CNN.

56 сенаторов (в том числе шесть республиканцев) согласились, что процедура соответствует конституции. 44 сенатора (все они республиканцы) выступили против.

Процесс импичмента продолжится 10 февраля. Стороны выступят со вступительными дебатами; каждой отведено на это до 16 часов. Трамп не намерен выступать в Сенате, его позицию будут представлять адвокаты.

В январе палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу из-за . За высказались 232 члена палаты, в том числе десять республиканцев, против выступили 197 конгрессменов.

После этого обвинение было направлено в Сенат. Его члены должны решить, виновен ли Трамп и, если да, то может ли он в будущем занимать государственные посты.

Для признания Трампа виновным за это должны проголосовать две трети членов Сената, то есть 67 из 100. У республиканцев и демократов сейчас по 50 человек в Сенате, таким образом, для утверждения обвинения демократам нужны голоса как минимум 17 республиканцев.