Рэпер Гнойный получил семь суток ареста за выкрикивание слова «клитор» на акции 2 февраля. Полиция сочла его нецензурным

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова, приговорен Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга к семи суткам ареста после участия в акции в поддержку политика Алексея Навального 2 февраля.

Машнов был признан виновным в мелком хулиганстве. Протокол на него составили 6 февраля — тогда рэпера доставили в полицию и отпустили до заседания суда.

Как сообщал адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман, протокол на Машнова составили из-за того, что он выкрикнул фразу «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка». Ее полицейские сочли нецензурной.

Акция 2 февраля в Санкт-Петербурге состоялась после того, как суд в Москве заменил Алексею Навальному условный срок по на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в Петербурге был задержан 261 участник акции.

Акции 2 февраля

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Акции 2 февраля

Как люди протестовали в Москве после приговора Навальному — и как полиция их избивала и задерживала Самые показательные видео