Мишель Обама запустит детское кулинарное шоу на Netflix

Бывшая первая леди США Мишель Обама запустит детское кулинарное шоу на стриминговом сервисе Netflix. Об этом она сообщила в твиттере.

Шоу под названием выйдет 16 марта и будет состоять из 10 эпизодов. Обама выступила его исполнительным продюсером. Также она сама снялась в шоу вместе с двумя куклами, которых зовут Ваффлс и Моти.

Я очень рада сообщить, что 16 марта запущу новое шоу на Netflix под названием »«Ваффлс + Моти»! Надеюсь, дети и их родители присоединятся к нам в наших приключениях, когда мы будем открывать, готовить и есть вкусную еду со всего мира.

В шоу Обама играет роль владелицы «причудливого супермаркета», а куклы Ваффлс и Моти — сотрудники этого супермаркета и начинающие повара. Персонажи будут путешествовать в волшебной тележке для покупок, чтобы искать ингредиенты для своих блюд по всему миру.

«Собирают ли они картофель в Андах в Перу, пробуют специи в Италии или делают мисо в Японии, эти любопытные исследователи открывают для себя чудо еды и обнаруживают, что каждое блюдо — это шанс найти новых друзей», — говорится в пресс-релизе Netflix, который цитирует The Washington Post.

В 2018 году продюсерская компания Higher Ground Productions Барака и Мишель Обамы подписала с Netflix контракт на производство художественных и документах фильмов и сериалов. Среди проектов компании — документальный фильм «Американская фабрика», завоевавший «Оскар», и документальный фильм по автобиографии Мишель Обамы «Becoming. Моя история».

Барак Обама был президентом США с 2009 по 2017 год. Мишель Обама во время двух президентских сроков своего мужа курировала общественную компанию «Letʼs Move», в рамках которой детей призывали есть здоровую еду.

После ухода из Белого дома Барак Обама отстранился от публичной политики. Он и Мишель стали заниматься в том числе благотворительными проектами и публичными выступлениями.