Барак и Мишель Обама будут снимать фильмы и сериалы для Netflix

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель подписали со стриминговым сервисом Netflix контракт на производство фильмов и сериалов.

Супруги Обама основали продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая будет производить для стримингового сервиса как художественный, так и документальный контент.

Netflix не сообщает, на какой срок подписан контракт, но называет его долговременным. Какое вознаграждение по нему получат Барак и Мишель Обама, неизвестно. Когда начнут выходить спродюсированные ими шоу, также не сообщается.

Как пишет The New York Times, Обама заявил партнерам, что не планирует использовать Netflix как платформу для полемики с нынешним президентом США Дональдом Трампом.