Барак и Мишель Обама будут снимать фильмы и сериалы для Netflix
Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель подписали со стриминговым сервисом Netflix контракт на производство фильмов и сериалов.
Супруги Обама основали продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая будет производить для стримингового сервиса как художественный, так и документальный контент.
Netflix не сообщает, на какой срок подписан контракт, но называет его долговременным. Какое вознаграждение по нему получат Барак и Мишель Обама, неизвестно. Когда начнут выходить спродюсированные ими шоу, также не сообщается.
Как пишет The New York Times, Обама заявил партнерам, что не планирует использовать Netflix как платформу для полемики с нынешним президентом США Дональдом Трампом.
«Барак и я всегда верили в силу историй, которые могут вдохновить нас, заставить нас думать об окружающем мире по-другому, помочь открыть наши сердца и разум для других. Netflix — самый подходящий сервис для историй, которыми мы хотим делиться», — заявила Мишель Обама (англ. яз.)