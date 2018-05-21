Барак и Мишель Обама будут снимать фильмы и сериалы для Netflix

Netflix
17:56, 21 мая 2018
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Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель подписали со стриминговым сервисом Netflix контракт на производство фильмов и сериалов.

Супруги Обама основали продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая будет производить для стримингового сервиса как художественный, так и документальный контент.

Netflix не сообщает, на какой срок подписан контракт, но называет его долговременным. Какое вознаграждение по нему получат Барак и Мишель Обама, неизвестно. Когда начнут выходить спродюсированные ими шоу, также не сообщается.

Как пишет The New York Times, Обама заявил партнерам, что не планирует использовать Netflix как платформу для полемики с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

«Барак и я всегда верили в силу историй, которые могут вдохновить нас, заставить нас думать об окружающем мире по-другому, помочь открыть наши сердца и разум для других. Netflix — самый подходящий сервис для историй, которыми мы хотим делиться», — заявила Мишель Обама (англ. яз.)

Netflix
Барак Обама был президентом США с 2009 по 2017 год. На выборах в 2016 году он поддержал кандидата от демократов Хиллари Клинтон, которая ранее занимала пост Госсекретаря в его правительстве. Клинтон проиграла кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.
Трамп не раз критиковал решения администрации Обамы. В частности, при нем США вышли из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном.
После ухода из Белого дома Барак и Мишель Обама основали благотворительный фонд; кроме того, они занимаются публичными выступлениями и пишут мемуары.
В марте The New York Times сообщила, что супруги Обама ведут с Netflix переговоры о создании серии мотивирующих шоу. По данным газеты, одним из возможных вариантов сотрудничества было участие бывшего президента и первой леди в дискуссиях на темы, которым они уделяли внимание в Белом доме: здравоохранение, миграция, изменение климата.
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