«Левада-центр»: о протестах в России знают 80% населения страны. Большинство из них уверены, что люди вышли на улицы не из-за Навального

О недавних протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального слышали 80% россиян — и это самый высокий показатель осведомленности о митингах за последние годы. Об этом свидетельствуют данные опроса « », поступившие в редакцию «Медузы».

Для сравнения, о протестах в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала знали 75% россиян, о протестах перед выборами в Мосгордуму в 2019 году — 63%.

Большинство россиян относятся к протестующим негативно (39%) или безразлично (37%), о положительном отношении заявили 22% респондентов. Для сравнения, к протестующим в Хабаровске положительно относились 47% россиян, к протестующим в Москве в 2019 году — 23%.

Самым популярным ответом на вопрос о причинах, побудивших людей выйти на акции, стало мнение о том, что протестующими двигало накопившееся недовольство положением дел в стране — эту точку зрения выразили 43% респондентов. 28% сочли, что многие пришли, потому что им за это заплатили, 25% — что многие пришли за компанию.

Лишь 16% сказали, что люди вышли на улицы из-за возмущения арестом Навального, 15% — что протестующие в целом поддерживают его деятельность. Чуть больше — 19% — также выразили мнение, что участниками митингов двигало возмущение коррупцией, показанной в фильме «Дворец для Путина».

К чему могут привести протесты

Я живу в авторитарной стране, и сколько бы люди ни протестовали, ничего не меняется. Все бессмысленно? С научной точки зрения — нет 10 карточек