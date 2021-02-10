Чечня отменила обязательное ношение масок и разрешила свободный въезд в республику

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале об отмене обязательного ношения защитных масок в общественных местах.

При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса.

Рамзан Кадыров добавил, что власти республики также отменили ограничения по передвижению через границы республики — въезд для жителей других регионов был ограничен с июля 2020 года.

Чечня стала вторым регионом России, где решили отменить обязательное ношение масок. Ранее об отмене этого требования сообщили власти Удмуртии.

В октябре 2020 года Роспотребнадзор рекомендовал властям российских регионов ужесточить контроль за ношением масок в общественных местах. Ко второй половине ноября ношение масок стало обязательным во всех регионах страны.

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