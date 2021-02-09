Штаб политика Алексея Навального в Москве направил в Следственный департамент МВД России заявление, в котором потребовал возбудить уголовное дело по о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за флешмобов в поддержку президента России Владимира Путина. Сообщение об этом появилось в твиттере координатора штаба Олега Степанова, который ведет его команда.

Авторы обращения сообщили, что флешмобы «Путин — наш президент» среди прочего прошли в Екатеринбурге, Ставрополе, Барнауле и подмосковном Солнечногорске, несмотря на антикоронавирусные ограничения, которые действуют в регионах.

«В большинстве регионов России уже год запрещено проведение любых массовых мероприятий — в том числе митингов, шествий и пикетов. Однако эти запреты не мешают властям проводить те публичные мероприятия, которые им кажутся политически правильными», — заявили в московском штабе Навального.

«Российская газета» писала 5 февраля, что флешмобы в поддержку Владимира Путина проходят по всей стране.

После акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей в Москве 23 января, МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным властей Москвы, в протестной акции участвовали 19 человек с коронавирусной инфекцией.

По этому уголовному делу проходят продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег Навальный, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, активист Николай Ляскин, муниципальные депутаты Люся Штейн, Константин Янкаускас и Дмитрий Барановский.

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