«Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым». Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников подтвердил, что уходит со своего поста. В своем инстаграме режиссер опубликовал документ из департамента культуры мэрии Москвы, в котором его уведомляют об истечении его контракта 25 февраля 2021 года.

Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем — мир и любовь.

Кирилл Серебренников возглавляет «Гоголь-центр» с момента его основания в 2012 году. В начале февраля стало известно, что власти Москвы решили не продлевать с ним контракт.

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно по , потерпевшим по которому проходило министерство культуры России.