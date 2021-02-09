Новым художественным руководителем «Гоголь-центра» стал Алексей Агранович

Алексей Агранович сменил Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент культуры Москвы.

Приказ о назначении уже подписан, заявили представители департамента культуры, Агранович приступит к исполнению обязанностей 26 февраля.

Агранович, в свою очередь, рассказал агентству, что «контракт еще не подписан, надеюсь, что подпишем в ближайшее время».

Алексей Агранович — режиссер, актер театра и кино. Он, в частности, сыграл главную роль в фильме «Юморист» (2019 год) режиссера Михаила Идова. В «Гоголь-центре» он сыграл две роли в «Маленьких трагедиях», за которые был номинирован на театральную премию «Золотая маска» за лучшую мужскую роль.

Кирилл Серебренников был художественным руководителем «Гоголь-центра» с момента его основания в 2012 году. В начале февраля стало известно, что департамент культуры Москвы, которому подведомствен «Гоголь-центр», решил не продлевать с Серебренниковым контракт.