Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко могут лишить мандата и привлечь к уголовной ответственности за коррупционное преступление. К такому мнению пришли депутаты местного отделения «Единой России» по итогам заседания думской комиссии по доходам.

Единоросы считают, что Бондаренко занимается незаконным обогащением, получая доходы со своего ютьюб-канала «Дневник депутата» (на него подписаны 1,25 миллиона человек).

«Депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода. В частности — гонораров за свои публикации и выступления. Речь здесь идет, в том числе, и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой ютьюб-канал депутат-блогер Николай Бондаренко. По сути, никто не вправе запретить ему или любому другому депутату производить видеосъемку и выкладывать запись со своими комментариями в интернет. Но когда речь заходит о получении добровольных пожертвований от его подписчиков за данный контент — это уже нарушение законодательства», — цитирует «Коммерсант» главу комиссии по доходам Алексея Антонова.

В комментарии «Московскому комсомольцу» Бондаренко заявил, что речь идет не о гонорарах, а о доходе от рекламных роликов, которые YouTube подмешивает к роликам без его участия. «Повлиять на монетизацию я никак не могу — если даже изменю качество роликов», — заметил он.

Бондаренко также отверг обвинения в незаконном получении средств в виде пожертвований. «Это добровольные пожертвования. Я никого не прошу мне „донатить“, все идет исключительно на добровольной основе, без принуждения с моей стороны. Человек видит мои реквизиты — и отправляет мне деньги, но он с таким же успехом может найти эти реквизиты и просто по интернету», — заявил депутат-коммунист.

Николай Бондаренко — депутат Саратовской областной думы с 2017 года. В начале февраля он объявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму по тому же региону, где баллотируется спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

8 февраля Бондаренко задержали, а затем оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Алексея Навального 31 января, где он присутствовал как наблюдатель.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя в Госдуме задержание Бондаренко, пригрозил «поднять всю страну» и не дать «устроить расправу над нашим талантливым депутатом». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ назвал риторику Зюганова «достаточно агрессивной, которую нельзя приветствовать».