В Саратове задержали депутата КПРФ Николая Бондаренко

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко задержан полицией. Об этом в твиттере сообщил его однопартиец из Госдумы Валерий Рашкин.

Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова также подтвердила эту информацию в своем телеграм-канале. Она предполагает, что задержание может быть связано с участием Бондаренко в акции протеста 31 января в качестве наблюдателя.

Что стало последней каплей? Растяжка «Нет политическим репрессиям!» в думе?! Или протестная акция, на которой Николай присутствовал как сторонний наблюдатель — следил за действиями полицейских и помогал задержанным?! Или все-таки заявление Бондаренко о готовности выйти на выборы против самого сильного кандидата от «ЕдРа»?!

Николай Бондаренко работает в Саратовской областной думе с 2017 года. У него есть свой ютьюб-канал «Дневник депутата», на который подписаны 1,23 миллиона человек. В начале февраля Бондаренко объявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму по тому же региону, где баллотируется спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.