Сотрудники Следственного комитета угрожали уголовным преследованием людям, которые во время прогулки в кричали «Путин — вор!». Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на слова трех знакомых разных арестованных.

Видео с примерно 50 людьми, которые кричат во дворе спецприемника, появилось 7 февраля.

Протесты в мире

После публикации ролика в спецприемник приехали сотрудники СК. Они опрашивали тех, кто снимался в видео, а также угрожали им дополнительным сроком административного ареста или уголовным делом по об оскорблении представителей власти.

Один из арестованных рассказал подруге, что видел, как к некоторым задержанным применяли электрошокер. Собеседница «ОВД-Инфо» допустила, что это делали приехавшие следователи. Двое других собеседников организации об этом не знают.

По словам женщины, рассказавшей о применении электрошокера, в одной из камер провели обыск, у людей забрали телефоны, после чего камеру расселили. Подруга другого арестанта также знает о расселении задержанных.