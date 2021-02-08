Юристы Трампа заявили, что он не подстрекал к мятежу, когда перед штурмом Капитолия призывал сторонников «драться как в аду»

Команда юристов 45-го президента США Дональда Трампа, представляющих его интересы на процессе по делу об импичменту, заявили, что он не призывал своих сторонников к насилию незадолго до того, как сотни людей 6 января взяли штурмом Капитолий. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на позицию защиты, направленную перед началом разбирательства в сенате.

6 января Дональд Трамп выступил перед сторонниками и призвал их пойти к зданию Капитолия, где конгрессмены в тот день утверждали итоги выборов президента США — на них победил демократ Джо Байден, Трамп с его победой не согласен. «Потому что мы никогда не вернем нашу страну слабостью. Вы должны показать силу и быть сильными», — сказал Трамп. Он также, в частности, заявил, что если представители Демократической партии США займут сенат и Белый дом, то «мы будем бороться с ними изо всех сил, драться как в аду». В итоге сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек. В январе палата представителей проголосовала за импичмент Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За высказались 232 члена палаты, в том числе десять республиканцев, против выступили 197 конгрессменов — все республиканцы.

Адвокаты Трампа заявили, что он говорил в переносном смысле, когда сказал своим сторонникам, что те должны «драться как в аду», поскольку, по мнению защиты, слово «драться» («fight») «нельзя истолковать как поощрение актов насилия». Адвокаты подчеркнули, что в своей речи Трамп не упоминал и не поощрял восстания, бунты, преступления или любые акты насилия.

Защита Трампа назвала неконституционным процесс по импичменту, поскольку Конституция не предусматривает импичмент частного лица, а президентские полномочия Трампа истекли 20 января. Адвокаты назвали процесс «политическим театром», который устроили в палате представителей.

Обвинители из палаты представителей конгресса США в ответ на позицию защиты Трампа сказали, что у бывшего президента «нет достойного оправдания или линии защиты для своих действий».

Процесс об импичменте Трампа начнется 9 февраля в сенате с четырехчасовых дебатов о том, соответствует ли дело Конституции. Если процесс продолжится, то днем 10 февраля каждая из сторон получит до 16 часов для вступительных дебатов. Сам Трамп не будет выступать на процессе, указывает BBC News.

Чтобы Трампа признали виновным в подстрекательстве к мятежу, кроме 50 демократов за это должны проголосовать 17 республиканцев. 26 января предложение отклонить дело об импичменте как неконституционное поддержали 45 из 50 республиканцев сената.

Дональд Трамп — первый президент США, которого дважды подвергли процедуре импичмента.