Росстат: избыточная смертность в 2020 году составила 324 тысячи человек. У половины из них был коронавирус

В 2020 году в России умерли 2 миллиона 124,5 тысячи человек. Это на 324 тысячи (на 18%) больше, чем в 2019 году. Такие данные приводит Росстат.

Примерно половина избыточной смертности приходится на людей, у которых был диагностирован коронавирус. Основной причиной смерти ковид стал в 86 498 случаях, еще в 17 470 случаях коронавирус предполагается как основная причина на основании клинической картины. У 13 524 людей коронавирус ускорил развитие иных заболеваний, приведших к смерти, еще в 44 937 случаях ковид никак не повлиял на наступление смерти.

В декабре умерли 44,4 тысячи россиян с коронавирусом — максимум за все месяцы с начала пандемии. Основной причиной ковид был признан в 25 980 случаях.