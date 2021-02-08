Павел Дуров: Telegram в январе стал самым скачиваемым приложением в мире

Мессенджер Telegram в январе стал самым скачиваемым мобильным приложением в мире, сообщил основатель платформы Павел Дуров.

Дуров не уточнил, насколько выросла аудитория мессенджера. В середине января он сообщил, что количество активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов человек.

Аудитория мессенджера Telegram выросла после того, как Apple и Google в январе после штурма Капитолия удалили из своих магазинов приложений соцсеть , которой пользовались сторонники 45-го президента США Дональда Трампа.

Число пользователей Telegram могло вырасти после изменения политики конфиденциальности в популярном мессенджере WhatsApp. На фоне этих действий помимо Telegram также выросла аудитория мессенджера Signal.

В январе американская организация Coalition for a Safer Web подала иски к Apple и Google, требуя удалить Telegram из App Store и Google Play из-за того, что мессенджер, по заявлению организации, распространяет антисемитский, расистский и неонацистский контент. Павел Дуров прямо не комментировал эти иски.