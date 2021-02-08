Ассоциация бизнес-патриотов предложила не допускать к выборам Юлию Навальную, чтобы не повторить «белорусский сценарий»

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила внести поправки в законодательство РФ, которые не позволят физическим лицам — иностранным агентам и их близким родственникам принимать участие в выборах всех уровней.

В письме, которое президент ассоциации Рахман Янсуков направил спикерам Госдумы и Совета Федерации, объясняет свою инициативу желанием не допустить супругу Алексея Навального до участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Юлия Навальная о подобных планах не объявляла.

«Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной — супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны», — цитирует текст письма «Аванти» РИА Новости.

Янсуков также связал акции протеста, прошедшие в России после задержания и суда над Алексеем Навальным, с попытками Запада «дестабилизировать ситуацию в России» и «желанием повлиять на избирательный процесс».

Глава «Аванти» называет Алексея Навального «иностранным агентом», хотя Минюст РФ включил в список иноагентов не самого политика, а основанный им Фонд борьбы с коррупцией. Закон об «иностранных агентах» позволяет включать в их перечень и физических лиц.

Ассоциацию «Аванти» основал в 2014 году бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Советником главы ассоциации была дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова. Среди инициатив «Аванти» — предложения отмечать в России День патриотизма и годовщину введения продуктового эмбарго против стран Запада, а также введение обязательной регистрации для граждан при доступе в интернет.