Днем 7 февраля полиция установила железные ограждения на входе на Манежную площадь в Москве. Корреспондент телеканала «Дождь» снял установку ограждений незадолго до 13:25.

Также корреспондент телеканала снял на видео большую группу омоновцев, появившихся на площади. Кроме того, в этом районе видели несколько автозаков.

Около 15:40 омоновцы получили команду снять оцепление и освободить проход на площадь, сообщает «Русская служба Би-би-си».

В Петербурге в этот день, как сообщает «Фонтанка», большие группы сотрудников МВД и Росгвардии появились на нескольких центральных улицах, в том числе в районе Сенной площади, площади Восстания и Гостиного двора. К 15:00 большинство сотрудников силовых органов уехали. По оценке «Фонтанки», усиление в городе продолжалось около пяти часов.

На 7 февраля в Москве и Петербурге не планировали акций протеста, хотя в телеграм-каналах публиковали сообщения, которые можно было расценить как призывы к митингам, отмечает «Русская служба Би-би-си».

6 февраля полиция и ОМОН перегородили центральные улицы Петербурга и закрыли несколько станций метро из-за сообщений о возможных акциях протеста. При этом никаких протестных выступлений в этот день в городе не произошло.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Петербурге и других городах России прошли массовые акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. В ходе протестов задержали около 11 тысяч человек, после митингов возбудили 50 уголовных дел.

После решения суда, заменившего Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправившего его в колонию на два года и восемь месяцев, соратники оппозиционера заявили, что проведут новые митинги весной и летом.