Театральные критики России призвали мэрию Москвы оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра»

направила открытое письмо руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, в котором предложила продлить рабочий контракт с художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым.

Авторы обращения заявили, что Серебренников за восемь лет работы в «Гоголь-центре» создал театр, который «стал выдающимся явлением в истории российского театра». Театральные критики считают, что в «Гоголь-центре» сложился исключительный коллектив артистов и художников, «но прежде всего это авторский театр», который стоит в одном ряду с Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко, Театром Вахтангова и другими известными площадками.

Увы, история учит нас, что авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо (так случилось с Таганкой без Юрия Любимова, со Школой драматического искусства — без Анатолия Васильева). <…> «Гоголь-центр» невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без «Гоголь-центра». Необходимо сохранить уникальный театр.

Кирилл Серебренников возглавляет «Гоголь-центр» с момента его основания в 2012 году. В начале февраля 2021-го стало известно, что департамент культуры Москвы решил не продлевать с ним контракт. Соглашение с режиссером истекает во второй половине февраля.

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно по , потерпевшим по которому проходило министерство культуры России.