«Дождь»: полиция Москвы пришла к протестующим, которых не задерживали на митингах. Возможно, их вычислили по камерам видеонаблюдения

Московские полицейские стали приходить к участникам акций протеста в поддержку Алексея Навального, которых не задерживали во время демонстраций. Об этом сообщил телеканал «Дождь», ссылаясь на слова протестующих.

Один из участников акции протеста, прошедшей 23 января на Пушкинской площади, рассказал, что 30 января, за день до другой акции, к нему пришел участковый, который заявил, что мужчину вычислили по камерам видеонаблюдения.

Участковый опросил его в рамках ранее возбужденного уголовного дела (какого именно, не уточняется). Он задал мужчине несколько вопросов об акции 23 января, после чего составил документ о том, что того не привлекали к административной ответственности. Также он предупредил мужчину: «Теперь если задержат на акции, сразу посадят, а не штраф».

По словам собеседника «Дождя», участковый сообщил, что полицейские обходят и других протестующих, которых опознали с помощью камер видеонаблюдения, и посоветовал носить маску.

«Дождь» приводит в пример еще один случай, о котором телеканалу рассказала молодая женщина, пришедшая к своему знакомому в спецприемник в Сахарово. Она сообщила, что ее знакомый участвовал в акции 23 января, но его задержали спустя неделю у подъезда дома. Собеседница телеканала предположила, что его нашли с помощью системы видеонаблюдения.

В МВД это пока не комментировали.

23 и 31 января в десятках городов России прошли массовые протесты против заключения под стражу Алексея Навального, которого обвинили в нарушении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». 2 февраля, после того, как Навальному заменили условный срок на реальный и назначили два года и восемь месяцев колонии, на улицы вышли жители Москвы и Петербурга.

По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях в поддержку Навального задержали около 11 тысяч человек. Соратники политика анонсировали новые митинги весной и летом 2021 года.