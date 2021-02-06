Рэпера Гнойного задержали в Петербурге из-за акции 2 февраля

Рэпера Гнойного (настоящее имя — Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька) задержали за участие в акции протеста. Об этом он сам написал в твиттере.

Представитель артиста Артем Вараб заявил РБК, что Гнойного доставили в одно из отделений полиции Петербурга за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 2 февраля.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман заявил Mash, что Гнойный задержан, предположительно, за мелкое хулиганство. Сам артист выложил фрагмент протокола, из которого следует, что ему вменяют в вину нецензурную брань в общественном месте и выкрикивание «выражений, содержащих в себе название половых органов».

2 февраля петербургское издание «Бумага» опубликовало видео с акции протеста, на котором Гнойный идет по улице и кричит «Лизай, а не кусай. Клитор — нежная штучка».

Обновлено. Рэпера отпустили из отдела полиции с протоколом о мелком хулиганстве. Протокол составили из-за фразы «Лизай, а не кусай. Клитор нежная штучка», которую в полиции сочли нецензурной бранью, заявил Павел Ясман. Суд по административному делу артиста пройдет 10 февраля.

Акция 2 февраля в Петербурге началась вскоре после того, как Алексею Навальному заменили условный приговор на реальный по . На акции, по данным «ОВД-Инфо», задержали несколько сотен человек. Также протесты в тот вечер прошли в Москве.