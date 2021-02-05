«ОВД-Инфо» запустил петицию против плана «Крепость» в отделах полиции. Он позволяет не пускать адвокатов и пытать задержанных

Проект помощи задержанным «ОВД-Инфо» запустил на сайте Change.org петицию против полицейского произвола в отношении задержанных на акциях протеста за Алексея Навального. За несколько часов петиция собрала более восьми тысяч подписей.

«ОВД-Инфо» заявил, что силовики массово нарушали права задержанных на акциях. Это осуществлялось в том числе в помощью так называемого плана «Крепость» — особого положения, которое вводят для защиты отдела полиции от вооруженного нападения.

На акциях протеста после ареста Алексея Навального были задержаны более 11 тысяч человек. В отделах полиции, куда их доставляли, вводили план «Крепость»: запирали двери, никого не впускали и не выпускали. Адвокаты от независимых правозащитных организаций, в том числе и от «ОВД-Инфо» не могли зайти в отделы и помочь задержанным. Это развязало руки для полицейского беспредела: у задержанных отбирали телефоны, били их и даже пытали.

Петиция требует от министра внутренних дел Владимира Колокольцева:

остановить насилие и произвол в отношении участников акций и освободить всех неправомерно задержанных;

обеспечить всех, кому назначен административный арест, «человеческими условиями содержания»;

соблюдать право адвокатов на их допуск к подзащитным;

обнародовать отчет о каждом случае введения плана «Крепость» в отделах полиции РФ с 23 января по 3 февраля;

обнародовать отчет о проверке всех отделов полиции, куда доставили людей с акций с 23 января по 3 февраля, на предмет нарушения прав задержанных.

Также петиция призывает уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову проверить отделы полиции, куда доставляли задержанных на акциях, принять участие в судебных разбирательствах по делам этих людей и посетить места их содержания. Авторы петиции также призвали Москалькову обратиться в Конституционный суд с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан.