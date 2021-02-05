Никите Мазепину запретили выступать в «Формуле-1» под российским флагом

Российский гонщик Никита Мазепин на этапах чемпионата «Формулы-1» не сможет использовать официальную символику России. Об этом сообщает Российская автомобильная федерация.

Как пояснили в федерации, это связано с Спортивного арбитражного суда, согласно которому российские спортсмены до 16 декабря 2022 года могут участвовать в соревнованиях, имеющих статус чемпионата мира, только как нейтральные спортсмены.

В автогонках, помимо «Формулы-1», это требование будет распространяться на «Формулу Е», чемпионат мира по ралли (WRC), по ралли-кроссу (WRX), по гонкам на выносливость (WEC) и по картингу. В младших гоночных сериях, например, в «Формуле-2», где выступает несколько российских гонщиков, таких ограничений нет.

Согласно требованиям, пилоты не могут публично демонстрировать флаг России (но им не запрещается оформлять машину или шлем в его цвета), а также должны использовать название Россия только в сочетании с фразой «нейтральный атлет».

Никита Мазепин в сезоне 2021 года, который начнется в марте, будет выступать за команду «Хаас». Он станет четвертым гонщиком из России в истории «Формулы-1».

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В инстаграме гонщика Никиты Мазепина появилось видео, где он хватает девушку за грудь. Его команда назвала это «отвратительным», фанаты требуют дисквалификации Гонщик извинился, девушка назвала все шуткой