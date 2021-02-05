«Мы можем играть людей с сексуальной идентичностью, отличной от нашей». 185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут

185 немецких актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут как лесбиянки, геи, би-, трансперсоны, квиры, интерсексуалы и небинарные люди. Их портреты и интервью опубликовало издание Süddeutsche Zeitung Magazine.

Среди участников акции — Годехард Гизе, игравший в сериале «Вавилон-Берлин»; Марк Вашке, известный по роли в фильме Терренса Малика «Тайная жизнь»; Марен Кройман, игравшая в сериале «Не пытайтесь это повторить».

Многие из участников акции уже совершили каминг-ауты перед родственниками и друзьями, но не могли открыто говорить о своей частной жизни, не опасаясь последствий для карьеры. С помощью публичного коллективного каминг-аута они хотят добиться большего признания для представителей ЛГБТ в театре, в кино и на телевидении.

Также актеры и актрисы, совершившие каминг-аут, опубликовали в интернете свой манифест. Он доступен на 16 языках, в том числе на русском.

До сих пор бытовало мнение, что если мы раскроем определенные грани нашей идентичности, а именно нашу сексуальную и гендерную идентичность, то внезапно утратим способность изображать определенных персонажей и отношения. Как будто эта видимость несовместима с нашей способностью убедительно воплощать роли для зрителей. Но этой несовместимости не существует. Мы актеры. Нам не обязательно быть тем, кого мы играем. Мы играем других людей — в этом суть нашей работы. <…> Мы можем играть убийц, не убивая. Мы можем спасать жизни, не изучая медицину. Мы можем играть людей с сексуальной идентичностью, отличной от нашей.