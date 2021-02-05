Члены СПЧ не смогли договориться о единой позиции по поводу акций в поддержку Навального. И выпустили сразу два заявления

Члены Совета по правам человека при президенте России не смогли договориться о единой позиции по поводу задержаний на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Из-за этого от имени СПЧ были опубликованы два заявления — одно на сайте совета, а еще одно — на сайте «Эха Москвы».

В заявлении на сайте «Эха», которое было опубликовано утром 5 февраля, содержались призывы к властям упростить согласование акций и прекратить использование спецсредств при задержаниях.

В заявлении на сайте СПЧ, появившемся несколько часов спустя, отмечалось, что некоторые участники акций применяли насилие, а также что «выбор места для протестных акций в Москве на Лубянской и Манежной площадях носил конфронтационный характер». В обеих версиях члены СПЧ требовали провести проверки по фактам нарушения прав журналистов и участников акций, а также задержаний случайных прохожих.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в беседе с «Интерфаксом» признал факт наличия разногласий между его членами, назвав их «принципиальными». Он пояснил, в частности, что не все в Совете согласны с тем, что «народ вышел на улицы, а власть с ним разговаривала языком дубинок и электрошокеров». Публикацию на сайте «Эха» он назвал неправильной «с этической точки зрения».

Мы просили коллег дать время и подготовить общую редакцию, но, видно, кто-то не выдержал, и зачем-то ночью разместил эту свою редакцию заявления на сайте радиостанции. По каким причинам — не знаю. Но, наверное, они есть.

Один из членов СПЧ, поддержавших версию для «Эха», Николай Сванидзе отметил, что его подписали только 23 из 48 членов Совета, то есть меньше половины его состава, поэтому это не считается официальной позицией всей организации.

После акций 23 января Фадеев заявлял, что не видит нарушений в жестких задержаниях. Он подчеркивал, что «надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях», а также требовал расследования вовлечения подростков в митинги.

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