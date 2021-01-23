Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что не видит нарушений в жестких задержаниях на акциях протеста.

Эти акции незаконны. <…> Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения. Это что, первые задержания у нас? Это не первые несогласованные митинги. Обычно это заканчивается тем, что составляют акт об административном правонарушении и отпускают. Я уверен, что и сейчас, если не будет каких-то провокаций, столкновений с полицией, точно так же произойдет.

Фадеев также потребовал расследовать вовлечение подростков в акции протеста.

Отвратительная история, это требует расследования. Потому что масштаб агитационной кампании в TikTok, в первую очередь, призывающей несовершеннолетних выходить на эти акции, очень серьезен.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста по всей России 23 января были задержаны более двух тысяч человек. По свидетельствам очевидцев, о многих случаях задержания были жесткими, сотрудники полиции применяли дубинки.

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