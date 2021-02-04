В Совете Федерации предложили блокировать соцсети за призывы к «незаконным акциям»

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ предлагает внести в российское законодательство возможность блокировки социальных сетей «за призывы к участию в незаконных акциях протеста».

Как заявил глава комиссии Алексей Пушков, которого цитирует ТАСС, необходимо ввести систему наказаний для соцсетей «за призывы на незаконные акции» — от административных штрафов до «временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых».

Во время проведения протестных акций 23 и 31 января 2021 года, говорится в заявлении Пушкова, «некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств».

23 и 31 января в России прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального, задержанного по требованию ФСИН после возвращения из Берлина в Москву. Перед акцией 23 января Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы на эти акции. Перед акцией 31 января представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор.

Роскомнадзор заявлял, что соцсети удаляют призыв на акции, но не все, и предупреждал о штрафах от 800 тысяч до четырех миллионов рублей, которые предусмотрены в КоАП за невыполнение этого требования.