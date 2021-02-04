В Москве сотрудники полиции задержали SMM-менеджера компании Aviasales Романа Бордунова. Об этом сообщает корреспондент «МБХ медиа» с места событий.

Полицейские пытались попасть в квартиру подруги Бордунова, где он находился, с 12 часов дня. После задержания его увезли в ОВД «Ярославское».

Причину задержания сотрудники не назвали.

Бордунов был задержан на протестной акции 31 января. На следующий день его привезли в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении, откуда он ушел, не дождавшись решения. По словам самого Бордунова, это было законным, так как формально он не являлся задержанным — сотрудники полиции забыли оформить документы при его переводе из одного отдела в другой. «По документам дела не было документа о переводе в другое ОВД, то есть по факту я и задержан не был», — заявил он.