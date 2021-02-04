Путин обновил критерии эффективности губернаторов. На первом месте остался уровень доверия к власти

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность деятельности губернаторов и правительств российских регионов.

Всего в документе 20 показателей эффективности. На первом месте стоит «доверие к власти» — то есть президенту и руководству области — со стороны населения. Этот уровень измеряется «в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижений в субъектах РФ национальных целей развития России».

Докладывать президенту о значениях этого показателя по регионам сотрудники его аппарата должны будут до 1 марта каждого года.

Среди других критериев, по которым будет определяться эффективность губернаторов, есть, например, уровень бедности (четвертое место), уровень образования (седьмое место), качество городской среды (13-е место). Темпы роста реальной заработной платы и реального дохода населения находятся на 16-м и 17-м месте соответственно.

Всего в списке 20 критериев. Последнее место в нем занимает «цифровая зрелость» органов власти в регионе.

Предыдущий список критериев эффективности губернаторов Путин подписывал в 2019 году. Тогда там было 15 пунктов, уровень доверия к власти также стоял на первом месте. В версии 2017 года главным критерием была ожидаемая средняя продолжительность жизни при рождении.