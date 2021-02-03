В Москве задержали журналиста «Открытых медиа» Дмитрия Никитина, освещавшего акцию протеста. Ему грозит до 15 суток ареста

Московский ОМОН в ночь на 3 февраля задержал журналиста «Открытых медиа» Дмитрия Никитина, который освещал несанкционированную акцию протеста, начавшуюся после .

У Никитина при себе были пресс-карта, редакционное задание и жилет с надписью «Пресса». Его задержали в Дмитровском переулке, где сотрудники силовых структур около полуночи избивали людей, скандировавших «Мы без оружия!»; в этом же месте омоновец ударил дубинкой по голове другого журналиста в жилете «Пресса» Федора Худокормова.

В отношении Дмитрия Никитина составили административный протокол по об участии в несанкционированном митинге. Он провел ночь в отделе МВД по Головинскому району Москвы. Утром его в наручниках доставили в суд, который рассмотрит административный протокол.

По данным «ОВД-Инфо», по всей России на акциях протеста в поддержку Алексея Навального задержали 1408 человек, из них 1145 в Москве, еще 248 в Петербурге.

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