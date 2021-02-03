СОГАЗ оказался владельцем 20% «Первого канала». Он купил эту долю у ВТБ

Страховая группа СОГАЗ стала владельцем 20% «Первого канала, от которых осенью 2020 года отказался ВТБ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Официально ВТБ вышел из капитала «Первого канала» в конце сентября, однако банк не сообщал, кому продал свой пакет. Как выяснил РБК, сначала эта доля была передана бизнесмену Роману Абрамовичу, а уже его структуры передали ее СОГАЗу.

Председатель правления СОГАЗа Александр Устинов, как выяснил РБК, в конце января был выдвинут в кандидаты совета директоров «Первого капнала».

Сейчас 51% Первого канала принадлежит . Еще 29% владеет «Национальная Медиа Группа», которую контролирует в том числе банк «Россия» Юрия Ковальчука.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о снижении доли государства в капитале «Первого канала» ниже контрольной. Это будет сделано путем дополнительной эмиссии акций и их продажи негосударственным акционерам.

Первый канал с 2014 года испытывал финансовые трудности и просил государство о субсидиях. В 2019 году чистый убыток канала составил 4,15 миллиарда рублей.

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