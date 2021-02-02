В районе Мосгорсуда начались задержания

В Москве около станции метро «Преображенская площадь», неподалеку от которой расположен Мосгорсуд, полиция начала задерживать людей. По данным корреспондента издания «Проект», в автозаке находятся уже 23 человека.

По словам корреспондента «Дождя», находящегося на месте событий, полицейские выхватывают из толпы исключительно молодых людей.

У самого Мосгорсуда задержан корреспондент издания Sota Vision, сообщает телеграм-канал Avtozak Live. Также задержаны журналист «Открытых медиа» и два корреспондента Mash.

Утром 2 февраля правоохранительные органы оцепили несколько улиц в районе Мосгорсуда. Там должно состояться заседание по мере пресечения для политика Алексея Навального — ФСИН требует заменить ему условный срок по на реальный.

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