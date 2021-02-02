В районе Мосгорсуда начались задержания

В Москве около станции метро «Преображенская площадь», неподалеку от которой расположен Мосгорсуд, полиция начала задерживать людей. По данным корреспондента издания «Проект», в автозаке находятся уже 23 человека.
По словам корреспондента «Дождя», находящегося на месте событий, полицейские выхватывают из толпы исключительно молодых людей.
У самого Мосгорсуда задержан корреспондент издания Sota Vision, сообщает телеграм-канал Avtozak Live. Также задержаны журналист «Открытых медиа» и два корреспондента Mash.
Утром 2 февраля правоохранительные органы оцепили несколько улиц в районе Мосгорсуда. Там должно состояться заседание по мере пресечения для политика Алексея Навального — ФСИН требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.