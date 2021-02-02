«Ты хочешь жить в атмосфере хаоса? Нет? Тогда думай». В нижегородском кинотеатре начали показывать пропаганду против уличных акций

В нижегородском кинотеатре «Орленок» перед сеансами начали показывать ролик против участия в протестах. 30 января видео опубликовали в твиттер-аккаунте «Шаурма в кредит».
В сообщении говорится, что ролик показали в кинотеатре «Орленок» 29 января. В видео зрителей призывать «защищать свои права законными методами» и не участвовать в несанкционированных уличных акциях.
Ты хочешь жить в атмосфере хаоса? Нет? Тогда думай. Каждый раз, когда кто-то собирает протестные уличные акции, [думай], кому это выгодно, чего хотят добиться. Не будь марионеткой в чужих руках. Ответственность за беспорядки будешь нести ты, а где в это время будут серые кардиналы? Вряд ли рядом с тобой.
Пользовательница ВК Ирина Жарова (судя по ее профилю, она живет в Нижнем Новгороде) написала, что лично видела этот ролик в кинотеатре «Орленок».
В администрации кинотеатра изданию Znak.com отказались комментировать ролик.
Кинотеатр «Орленок» является бюджетным учреждением и подчиняется администрации Нижнего Новгорода.
23 и 31 января по всей России прошли акции за освобождение Алексея Навального, которому хотят заменить условный срок на реальный по делу «Ив Роше». 23 января были задержаны больше четырех тысяч человек, 31 января — больше пяти тысяч. Это рекордное количество задержаний как минимум с 2011 года.