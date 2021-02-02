«Ты хочешь жить в атмосфере хаоса? Нет? Тогда думай». В нижегородском кинотеатре начали показывать пропаганду против уличных акций

В нижегородском кинотеатре «Орленок» перед сеансами начали показывать ролик против участия в протестах. 30 января видео опубликовали в твиттер-аккаунте «Шаурма в кредит».

В сообщении говорится, что ролик показали в кинотеатре «Орленок» 29 января. В видео зрителей призывать «защищать свои права законными методами» и не участвовать в несанкционированных уличных акциях.

Ты хочешь жить в атмосфере хаоса? Нет? Тогда думай. Каждый раз, когда кто-то собирает протестные уличные акции, [думай], кому это выгодно, чего хотят добиться. Не будь марионеткой в чужих руках. Ответственность за беспорядки будешь нести ты, а где в это время будут серые кардиналы? Вряд ли рядом с тобой.

Пользовательница ВК Ирина Жарова (судя по ее профилю, она живет в Нижнем Новгороде) написала, что лично видела этот ролик в кинотеатре «Орленок».

В администрации кинотеатра изданию Znak.com отказались комментировать ролик.

Кинотеатр «Орленок» является бюджетным учреждением и подчиняется администрации Нижнего Новгорода.

23 и 31 января по всей России прошли акции за освобождение Алексея Навального, которому хотят заменить условный срок на реальный по . 23 января были задержаны больше четырех тысяч человек, 31 января — больше пяти тысяч. Это рекордное количество задержаний .

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