США потребовали «незамедлительно и без всяких условий» освободить Навального

США требуют «незамедлительно и без всяких условий» освободить политика Алексея Навального. С соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мы снова призываем российские власти немедленно и безо всяких условий освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, необоснованно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, в том числе права на свободу выражения мнения и на мирные собрания.

С требованием немедленно освободить Навального также выступил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля удовлетворил требование ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Политик должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев.

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