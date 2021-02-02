Председатель Симоновского суда Москвы, рассматривающего дело Навального, подал в отставку. Перед заседанием сменили судью по делу

Председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин подал заявление о прекращении полномочий, сообщает Znak.com, ссылаясь на материалы Квалификационной коллегии судей Москвы. Сайт коллегии на момент публикации заметки был недоступен.

В повестке заседания коллегии от 28 января сказано, что Детишин подал заявление о прекращении полномочий с 1 марта. Решение коллегии пока не опубликовано.

В пресс-службе Симоновского суда подтвердили «МБХ медиа», что Детишин подал заявление об отставке, других подробностей в суде не привели.

2 февраля Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН, которая требует отменить условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, назначенное Алексею Навальному по делу «Ив Роше», и назначить ему реальный срок.

Перед заседанием стало известно о замене судьи, которая будет рассматривать дело Навального. Вместо Юлии Окуневой, чьих родственников СМИ связали с контрактами для ФСИН, МВД и ФСО, в карточке дела на сайте суда значится Наталья Репникова.

Обновление. Источник агентства «Интерфакс» в судебных кругах заявил, что председатель Симоновского суда Вячеслав Детишин подал в отставку из-за того, что в марте у него истекает срок полномочий, а «Навальный к его действиям не имеет никакого отношения». По данным источника, Квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Детишина.

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