Полиция перекроет движение по улицам вблизи Мосгорсуда в день заседания по делу Навального

В Москве 2 февраля будет перекрыто движение по нескольким улицам около здания Мосгорсуда, где будет рассматриваться ходатайство ФСИН о замене условного срока по политику Алексею Навальному на реальный. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Будут закрыты Проектируемый проезд № 917 от 1-й улицы Бухвостова до Богородского вала (с полуночи 2 февраля), участок 3-й улицы Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда № 917 (с 9 утра) и участок 1-й улицы Бухвостова от 2-й до 3-й улицы Бухвостова (тоже с 9 утра).

Дело о замене условного срока Навального на реальный будет рассматривать судья Симоновского районного суда Москвы. О переносе заседания в здание Мосгорсуда объявили 1 февраля — из-за большого числа запросов на аккредитацию от СМИ.

На 2 февраля соратники Навального запланировали протестные выступления.