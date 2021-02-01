Военные захватили власть в Мьянме. Они задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи

Военные в Мьянме устроили переворот, отстранив от власти правительство лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, сообщает Reuters.

Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должности государственного советника, главы МИД республики и является фактическим лидером государства, была задержана в ходе военных рейдов вместе с другими руководителями ее партии и правительства ранним утром 1 февраля. Также был задержан президент Мьянмы Вин Мьин.

Военные заявили, что задержания стали ответом на «фальсификацию» парламентских выборов, которые в ноябре 2020 года. Власть в Мьянме перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.

В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на один год, цитирует Reuters заявление, прозвучавшее на телеканале, который контролируют военные. Заявление о введении чрезвычайного положения было подписано вице-президентом Мьин Све, которого военные объявили исполняющим обязанности президента страны, пишет ТАСС. Представитель НЛД сообщил CNN, что военные уже берут под контроль Нейпьидо — столицу Мьянмы.

В 1988 году за руководство мирными протестами Аун Сан Су Чжи была заключена под домашний арест, где провела в общей сложности около 15 лет. В 1991 году была удостоена Нобелевской премии мира. В 2010 году была окончательно освобождена, вернулась к активной политической деятельности и в 2016 году фактически возглавила страну.

В 2018 году миссия ООН раскритиковала Аун Сан Су Чжи за неспособность предотвратить преследования и геноцид народа рохинджа, которым занимались власти Мьянмы. Однако основная вина за массовые убийства была возложена на военное руководство страны, в частности, на главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина. Миссия ООН призвала судить его за геноцид и преступления против человечности.