Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш по о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января.

Ярмыш будет находиться под домашним арестом до 23 марта.

Ранее по этому же делу под домашний арест были отправлены сотрудница Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег Навальный, координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Домашний арест — максимально строгая мера пресечения, предусмотренная статьей УК, по которой расследуют дело.