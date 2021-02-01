ЕСПЧ коммуницировал жалобу Алексея Навального на отказ России возбудить дело о его отравлении

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) Алексея Навального на Россию, которую он подал из-за отказа российских властей возбудить уголовное дело о его отравлении.

В своей жалобе Навальный заявил, что его отравили боевым ядом, доступ к которому имели только российские спецслужбы, а российские власти не провели эффективного расследования о покушении на его жизнь.

Навальный требует признать, что в России нарушили две статьи Европейской конвенции по правам человека, которые гарантируют право на жизнь (статья 2) и право на эффективное средство правовой защиты (статья 13). В связи с этим суд задал российским властям уточняющие вопросы.

В августе 2020 года Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки лайнера политика доставили в больницу в Омске. Через несколько дней его в состоянии комы перевезли на лечение в Берлин. Власти Германии заявили, что Навального отравили веществом «Новичок». Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы Германии. В Кремле заявили, что анализы, взятые у оппозиционера в Омске, не показали присутствие отравляющих веществ.

Журналисты-расследователи установили, что к покушению на Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ. Власти России свою причастность к отравлению политика отрицают.