На акциях 31 января задержали более 80 журналистов

Во время протестных акций 31 января были задержаны не менее 82 журналистов, сообщила «Открытым медиа» член бюро Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова.

«Кто-то из них уже отпущен, но точных данных пока нет», — сказала она. В Москве, по данным профсоюза, задержаны 21 представитель СМИ, в Петербурге — 10.

Среди задержанных — Сергей Пархоменко («Эхо Москвы»), Михаил Зеленский («Холод»), Елена Костюченко («Новая газета»), Даниил Туровский («вДудь»), Антон Фейнберг (РБК), Антон Ошеров (moloko plus) и Валерия Савинова («МБХ медиа»), Иван Клейменов и другие.

Многих журналистов задерживали, несмотря на то, что у них были пресс-карты, редакционные задания и жилеты с надписью «Пресса».

Всего по России на акциях протеста, по данным «ОВД-Инфо» к этому часу, задержаны более 3,5 тысячи человек.