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«Мы без оружия!» Как проходят акции в поддержку Навального в регионах России. Видео

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По всей России проходят митинги и шествия в поддержку Алексея Навального. Полиция уже задержала несколько сотен человек. «Медуза» показывает, как выглядят акции в разных городах — от Нижнего Тагила до Омска и Тюмени.
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