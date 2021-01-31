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«Мы без оружия!» Как проходят акции в поддержку Навального в регионах России. Видео
2 минуты
10:01, 31 января 2021
По всей России
проходят
митинги и шествия в поддержку Алексея Навального. Полиция уже
задержала
несколько сотен человек. «Медуза» показывает, как выглядят акции в разных городах — от Нижнего Тагила до Омска и Тюмени.
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