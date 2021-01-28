В Москве перед митингом 31 января закроют оружейные магазины

Некоторые оружейные магазины Москвы будут закрыты в ближайшие выходные, когда в городе пройдет новая акция протеста. Об этом пишет «Интерфакс», опросивший представителей торговых сетей, специализирующихся на продаже оружия и патронов.

Так, в магазине «Арсенал» сообщили, что 30-31 января сеть будет закрыта по распоряжению правоохранительных органов. Такое же предписание получили в магазине «Охотник на Сколковской». В магазине «Артемида» сослались на то, что не будут работать «по техническим причинам».

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что распоряжение по торговым сетям рассылает Росгвардия. Например, его получили в магазинах Air-Gun и «Кольчуга».

В пресс-службе Росгвардии опровергли эту информацию.

31 января сторонники политика Алексея Навального намерены провести по всей России повторные акции протеста с требованием отпустить оппозиционера на свободу. Акции анонсированы более чем в 60 городах.

Предыдущие митинги состоялись 23 января почти в 200 городах страны. По итогам их задержали более четырех тысяч человек и возбудили два десятка уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и применения насилия в отношения представителя власти.

Алексей Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина» — его отправили под арест после возвращения из Германии, где он проходил лечение от отравления боевым ядом «Новичок». Политика задержали по требованию ФСИН, которая настаивает на том, чтобы ему заменили условный срок по делу на реальный. 28 января Мособлсуд отказался освободить Навального из-под ареста.