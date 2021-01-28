Прокуратура Москвы предупредила о «негативных последствиях» участия в акциях 31 января

Прокуратура Москвы обнаружила в интернете призывы к «участию в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях» 31 января 2021 года, сообщается на сайте ведомства.

По мнению прокуратуры, распространение такой информации «создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Пять российских и иностранных интернет-компаний, а также шесть физических лиц в связи с этим получили прокурорское предостережение о недопустимости противоправных действий, сказано в сообщении надзорного ведомства.

Названия компаний и имена людей прокуратура не привела.

Обновлено. По данным источника «Интерфакса», предостережение получили Mail.Ru (владеет «ВКонтакте» и «Одноклассниками»), Google, Facebook, Twitter и TikTok.

На 31 января в России запланированы митинги в поддержку политика Алексея Навального в продолжение тех, что прошли 23 января. Перед 23 января предостережения прокуратуры тоже получили несколько человек, в том числе главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.