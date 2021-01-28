Обыски и задержания сотрудников проводятся из-за «множественных нарушений законов», допущенных в ходе протестных . Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают», — сказал он.

На вопрос, считают ли в Кремле такую реакцию правоохранительных органов на митинги адекватным ответом, Песков ответил следующее: «Здесь вопрос не в том, что кажется Кремлю. Вопрос в том, что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и законности».

27 января правоохранительные органы провели два десятка обысков у сотрудников ФБК и других активистов по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденному после протестных митингов. Власти Москвы заявляли, что на акцию на Пушкинской площади 23 января пришли 19 человек, болевших ковидом.

В качестве подозреваемых по делу задержаны юрист ФБК Любовь Соболь, брат Алексея Навального Олег, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина. Наказание по этой статье (часть 1 статьи 236 УК РФ) предусматривает до двух лет лишения свободы.

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По делу о нарушении карантина на митинге в Москве задержали первых подозреваемых: Олега Навального, Любовь Соболь, Марию Алехину и Анастасию Васильеву. Главное

Подробнее об обысках

По делу о нарушении карантина на митинге в Москве задержали первых подозреваемых: Олега Навального, Любовь Соболь, Марию Алехину и Анастасию Васильеву. Главное