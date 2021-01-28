МИД РФ попросил провести в закрытом режиме процесс по делу о пропаже миллиона долларов из здания министерства

МИД РФ попросил Пресненский суд Москвы сделать закрытым процесс о хищении миллиона долларов, в котором подозревают теперь уже бывшую сотрудницу министерства Наталью Агальцову. Об этом сообщает «Коммерсант».

Просьбу закрыть процесс МИД аргументировал тем, что «в ходе заседаний могут быть разглашены секретные сведения». Суд рассмотрит ходатайство 3 февраля.

Министерство признали потерпевшей стороной. В рамках дела МИД подал к Агальцовой гражданский иск на сумму ущерба (67,5 миллиона рублей или около миллиона долларов США).

Агальцова в министерстве занималась приемом, учетом и хранением наличных. Миллион долларов в разной валюте пропал из ее кабинета в декабре 2019 года. Деньги, о которых идет речь, — это плата за консульские услуги российского дипломатического представительства в Иране.

Дело изначально завели по статье о краже, но затем переквалифицировали на статью 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере). Агальцова не признает вину, она находится под подпиской о невыезде.

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