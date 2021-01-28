Мария Алехина задержана по делу о нарушении санитарных норм на акции 23 января

Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали на 48 часов, сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Геннадий Федоров.

По его словам, Алехина задержана как подозреваемая по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК).

Ранее по этому же делу были задержаны брат политика Алексея Навального Олег и продюсер ютьюб-канала «Навальный Live» Любовь Соболь.

23 января в Москве и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, которого заключили под стражу из-за обвинений в нарушении обязательств условно осужденного по .

Оперштаб Москвы со ссылкой на приложение «Социальный мониторинг» сообщал, что на московский митинг пришли 19 заболевших ковидом. Это стало поводом для уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время акции.

27 января в связи с этим делом силовики устроили обыски в квартирах Алексея Навального и его брата Олега, а также у соратников политика, в офисе ФБК и в студии «Навальный Live». Кроме того, следственные действия прошли у ряда активистов и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

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