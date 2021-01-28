Apple отчиталась о рекордной выручке. Число активных айфонов в мире превысило миллиард
Источник: Apple
Выручка Apple в первом квартале 2021 финансового года (закончился 26 декабря 2020 года) впервые превысила 100 миллиардов долларов, говорится в отчете компании.
Выручка составила рекордные 111,4 миллиарда долларов, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (91,8 миллиарда долларов).
Чистая прибыль компании выросла до 28,75 миллиарда долларов по сравнению с 22,23 миллиарда долларов в 2019 году.
Рыночная капитализация компании составляет 2,4 триллиона долларов.
В интервью Reuters глава Apple Тим Кук объявил, что на данный момент число активных iPhone по всему миру превышает один миллиард устройств. Число устройств с активной установленной базой Apple составляет 1,65 миллиарда.